نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحفظ على عباس أبو الحسن بعد دهسه لسيدتين بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت قوات الأمن بمحافظة الجيزة بالقبض على الفنان عباس أبو الحسن، وذلك بعد تسببه في إصابة سيدتين قام بدهسهما أسفل عجلات سيارته في الشيخ زايد.





التحفظ على الفنان عباس أبو الحسن للتحقيق

وبعد معاينة قوات الأمن للحادث تبين أن السيارة ملك الفنان عباس أبو الحسن وأنه اصطدم بسيدتين أثناء عبورهما الطريق في الشيخ زايد وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن.





آخر أعمال عباس أبو الحسن

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عباس أبو الحسن هو فيلم سكر، فيلم "سكر" بطولة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن وآخرون،ومن المقرر ألا يقتصر عرضه الأول على مصر فقط بل سيشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قصة فيلم سكر

وفيلم "سكر" مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، وتدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.