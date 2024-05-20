نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر مؤشر البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان عمرو دياب مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يزجر مهندس الصوت في حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي الذي أقيم منذ يومين.

عمرو دياب في حفل زفاف ريم سامي

وكان عمرو دياب يغني في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، بحضور عدد كبير من الفنانين والجمهور، وأثناء أدائه لأغنية يا أنا يا لا، تدخل أحد مهندسي الصوت لتعديل السماعات، مما أثار غضب عمرو دياب الذي توقف عن الغناء، وقام بضرب الرجل على ظهره، وطلب منه الابتعاد عن المسرح، وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مما أثار حالة من الجدل.

وتألق عمرو دياب بعدد من أغنياته التي رقص عليها العروسان، منها: ده لو اتساب، الحظ بعينه، وياك، يا أنا يا لأ، الكلمة الحلوة، يتعلموا، قمرين، العالم الله، يا نور العين، ليلي نهاري، يا قمر، هاتدلع، فيما قدم الفنان تامر حسني الحفل بأغنية حلو المكان، وواصل فقرته، حيث قدم أغنية يا أنا يا مفيش، يا بنت الإيه، أنا ولا عارف، يا تاعبني، اختراع، عيش بشوقك، حلم سنين، ضحكتها ما بتهزرش، ريح بالك، كل اللي فات، هي دي، رسمي فهمي نظمي، واختتم الحفل بأغنية قدها.

حضور حفل زفاف ريم سامي

حضر عدد من الفنانين حفل زفاف ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي وزوجها محمد المغازي داخل أحد الفنادق الكبري منهم، ريهام حجاج، هشام ماجد، صابرين، شيكو، خالد سليم، محمود العسيلي، هالة صدقي، طارق النهري، الكاتبة إنجي علاء، نسرين إمام، محمود العسيلي، عبير صبري، رنا رئيس، بسمة بوسيل، هنا الزاهد، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، داليا البحيري، ماجد المصري وزوجته، محمد علي رزق، عمرو محمود ياسين، عماد زيادة، محمود البزاوي، محمد عبد الرحمن توتا، داليا شوقي.

كما حضر ياسر جلال، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، روجينا، أحمد فهيم، بشرى، منة فضالي، دينا، سهير شلبي، مفيدة شيحة، أحمد عصام، المنتج أحمد السبكي، المخرج مجدي أبو عميرة، محمد محمود عبد العزيز، بسمة بوسيل، عصام السقا وبيتر ميمي وعبد الرحيم كمال.

وكانت قد احتفلت الفنانة ريم سامى، شقيقة المخرج محمد سامى، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازى الشهر الماضى، في جو عائلى، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، في منزل السيد عبد العزيز سامى والدها، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة وبعض الأصدقاء.