نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. سلمى أبو ضيف يإطلالة جذابة في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت النجمة سلمى أبو ضيف أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصور مرتدية فستان باللون الأبيض عاري الكتفين، واعتمدت تسريحة جذابه تتماشى مع لوك الفستان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

تكريم سلمى أبو ضيف في مهر كان السينمائي

تلقت النجمة سلمى أبو ضيف تكريمًا خاصًا، من مبادرة "المرأة في السينما"، التي أقيمت على هامش الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي حيث كرم كلًا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومجلة فانتي فير، أوروبا ست نساء فريدات أعدن تعريف ما يمكن تحقيقه للأجيال النسائية القادمة، ورسمن آفاق واعدة لإلهام المواهب النسائية حول العالم من ضمنهم النجمة المصرية سلمى أبو ضيف ومعها كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية الموهوبة أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية اللامعة كيارا أدفاني، والنجمة التايلاندية المحبوبة ساروتشا تشانكيمها والشهيرة بـ”فرين”.





خطوبة سلمى أبو ضيف

فاجأت الفنانة سلمى أبو ضيف،جمهورها بإعلان خبر خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، دون الكشف تفاصيل أخرى.

ونشرت سلمي أبو ضيف، صورة لها تجمعها مع خطيبها وهو يقبلها، عبر خاصية ستورى على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، واكتفيت بوضع إيموشن خاتم.

آخر أعمال سلمي أبو ضيف



وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد من النجوم من أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

و مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.