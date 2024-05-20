نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرة العمر الجميلة.. إيناس عز الدين تتذكر بداياتها الفنية مع عماد زيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة إيناس عز الدين، متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورا لها برفقة الفنان عماد زيادة من حفل زفاف ابنة الفنان سامح يسري.

منشور إيناس عز الدين

وعلقت إيناس على الصور قائلة: "النجم والصديق وعشرة العمر الجميلة.. من أول يوم لينا على مسرح الزعيم وأنت مختلف.. بحب الناس والطيبة يا عمدة".

وأوضحت إيناس، بأن لقائها بالفنان عماد زيادة هو أول لقاء يجمعهما بعد سنوات طويلة من أول عمل جمعهما، موضحة: "كنا وجه جديد على مسرح بودي جارد مع الزعيم عادل إمام في أول ظهور لينا".

وحظيت صور إيناس وعماد بإعجاب كبير من متابعيهما، الذين انهالوا عليهما التعليقات المهنئة والمشيدة بصداقتهما القوية.

انتشار فني داخل وخارج مصر



سافرت إيناس عز الدين مؤخرًا إلى قطر، حيث وقعت عقدا مع أكبر شركة دعاية وإعلان هناك، لتكون بذلك أول فنانة مصرية تتعاقد مع أكبر شركة دعاية وإعلان في قطر.



وتحضر إيناس عز الدين حاليًا لمسلسل جديد يحمل اسم "توحة" بطولة علا غانم، دينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبد العظيم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.

آخر أعمال إيناس عز الدين



جدير بالذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين الفنية هو مشاركتها في مسلسل يحمل اسم "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات والذي من المقرر عرضه قريبًا، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.