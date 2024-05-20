“الملاك ذو الأخلاق الرفيعة”.. أسرة سمير صبري تطالب بالحصول على مقتنياته

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت السيدة ليلى أنسي، ابنة خالة الفنان الراحل سمير صبري، من وزيرة الثقافة أن تستفيد من مقتنيات الفنان الراحل، بالإضافة لكشفها عن الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في رحلة علاجه، وذلك تزامنًا مع مرور الذكرى الثانية لوفاته.

أوضحت ليلى أنسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن عبر فضائية «DMC» أن الراحل كان بصحة جيدة قبل وفاته، ووصفته بـ “الملاك ذو الأخلاق الرفيعة” قائلة: “كان كويس وبكامل أناقته قبل وفاته بيوم، ولما جاله الكانسر كان بيروح الصبح يأخد العلاج في المستشفى ويرجع يقعد معانا طول اليوم، وبالليل يخرج مع أصحابه”.

أما عن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في رحله علاجه، قالت: “ربنا يخليه لينا الرئيس السيسي لما عرف أن سمير تعبان نقله من المستشفى الخاصة لمستشفى المعادي، وهناك لاقى رعاية واهتمام من بعد ما كان تعبان ومش قادر يمشى أحيوه بعد ربنا من جديد بفضل رعاية الرئيس”.

ومن جانبه، طالبت السيدة ليلى أنسي من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الاستفادة من مقتنيات الفنان الراحل سمير صبري، معلقة: “سمير كان عنده مكتب خاص بيه في إسكندرية، وعمره ما أتكلم معانا عن شغله نهائيًا، لكن المكتب بتاعه كان فيه كل حلقاته وكل شغله فياريت وزارة الثقافة تفتح المكتب ويأخدوا الحاجات بتاعته ويتم توثيقها”.