نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد القبض عليه.. من هو عباس أبو الحسن صاحب وقعة دهس امرآتان؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعدما ألقت قوات الأمن بمحافظة الجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه في إصابة سيدتين عقب دهسهما أسفل عجلات سيارته في الشيخ زايد.





دوت الخليج الفني ينشر لكم مقتطفات عن حياة عباس أبوالحسن









نبذة هن حياة عباس ابوالحسن





عباس أبو الحسن هو ممثل مصري لمع في دور زعيم العصابة في فيلم "مافيا". عمل بعدها في عدة أعمال منها كتابة السيناريو، حيث قدم أول سيناريو له بصحبة المخرج مروان وحيد حامد تحت اسم "إبراهيم الأبيض". بعد ذلك، قدم أول عمل له في التلفزيون وهو "آسيا" بطولة منى زكي وإخراج محمد بكير.





اعتذاره لهاني شاكر





سبق ووجّه الفنان عباس أبو الحسن، رسالة اعتذار للفنان هاني شاكر، على كل ما صدر منه من إساءة في حق الأخير، حيث وصلت الخلافات بينهما لساحات المحاكم. كتب عباس أبو الحسن بيانًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث جاء نص البيان:





"اعتذار رسمي واجب.. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. أتوجه أنا عباس أبو الحسن بخالص وصادق اعتذاري للفنان الأستاذ هاني شاكر الرئيس السابق لنقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني من إساءات في حق شخصه وهو القامة والقيمة الفنية الكبيرة."









بودكاست عباس حوارات مع عباس





يعد الفنان عباس أبو الحسن أول من أنشأ وأنتج بودكاست مصري منذ ثلاث سنوات بمجهود ذاتي. انضم إليه مجموعة مستقلة متطوعة من الفنيين المهتمين بالبودكاست حتى أصبح للبودكاست فريق فني بقيادة المنتجة منار عبود.





نجح بودكاست «حوارات مع عباس» بنقاشاته مع الشخصيات البارزة من مختلف المجالات الفنية، الرياضية، مدربين الحياة، تطوير النفس، والشركات الناشئة في اكتساب العديد من الجمهور المحبين لهذا النوع الاستثنائي من البودكاست.