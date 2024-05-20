نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرة الراحل سمير صبري توجه مطلبًا من وزيرة الثقافة وتشكر الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت السيدة ليلى أنسي، ابنة خالة الفنان الراحل سمير صبري، من وزيرة الثقافة أن تستفيد من مقتنيات الفنان الراحل، كما توجهت للشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في رحلة علاج الراحل، وذلك تزامنًا مع مرور الذكرى الثانية لوفاته.

وقالت ليلى أنسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن عبر فضائية «DMC»: “سمير كان عنده مكتب خاص بيه في إسكندرية، وعمره ما أتكلم معانا عن شغله نهائيًا، لكن المكتب بتاعه كان فيه كل حلقاته وكل شغله فياريت وزارة الثقافة تفتح المكتب ويأخدوا الحاجات بتاعته ويتم توثيقها”.

أما عن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في رحله علاجه، قالت: “ربنا يخليه لينا الرئيس السيسي لما عرف أن سمير تعبان نقله من المستشفى الخاصة لمستشفى المعادي، وهناك لاقى رعاية واهتمام من بعد ما كان تعبان ومش قادر يمشى أحيوه بعد ربنا من جديد بفضل رعاية الرئيس”.