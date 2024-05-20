نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى بطولاتها المطلقة.. إيمان العاصي تتعاقد على مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على بطولة مسلسل جديد بعنوان "برغم القانون"، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في العمل.





تفاصيل مسلسل برغم القانون

والمسلسل من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ومن المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في الأوف سيزون.





آخر أعمال إيمان العاصي

وكان آخر إيمان العاصي، الدرامية مشاركتها في مسلسل" جعفر العمدة " بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد،سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

أحداث مسلسل جعفر العمدة



دارت الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ4 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.