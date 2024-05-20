نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. محطات بحياة سمير صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هناك نجوم حتى وان وافتهم المنية، يُخلدو بما قدمو من فن راقٍ يليق بأساميهم العريقة ويليق أيضًا بأسم مصر.





في ذكرى وفاة النجم الراحل سمير صبري، دوت الخليج الفني يرصد أهم محطات حياته.



بداية عمل سمير صبري كمذيع

عمل في بداياته مذيعًا في الإذاعة الإنجليزية، ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي شارك فيها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.



أفلام سمير صبري مع الزعيم

مثّل عددًا من أفلامه مع الفنان عادل إمام، مثل فيلم "البحث عن فضيحة" من بطولة ميرفت أمين. ومن مسلسلاته "حضرة المتهم أبي" الذي أُنتج عام 2006، وكذلك "قضية رأي عام" بطولة يسرا ولقاء الخميسي.





أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تجيد الفن، تتذوقه وتحترمه من سينما ومسرح وموسيقى. كان لديه أم وأب وجد وسبع خالات شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته. اصطحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين، يغني ويرقص.



انفصال والده ووالدته

انفصل والده عن والدته عندما كان عمره تسع سنوات، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته في القاهرة بعدما انتقل إليها بصحبة والده. هناك، سكن في عمارة النجوم والعظماء، وتبناه عبد الحليم حافظ بعد كذبة أجادها، وقدمه للبنى عبد العزيز ليصبح، وعمره 10 سنوات، نجم البرنامج الأوروبي وله العديد من الأفلام.





أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال نقابة فنية سميت باسم "الأحرار المنفتحين". بلغ رصيده الفني 138 فيلمًا وعددًا من البرامج التلفزيونية، منها برامجه المشهورة "النادي الدولي" وبرنامج "هذا المساء". كما أسس شركة إنتاج سينمائية وحصل على مجموعة من الجوائز التقديرية.





وفاة سمير صبري



توفي بتاريخ 20 مايو عام 2022 داخل أحد فنادق القاهرة بعد صراع مع مرض القلب.