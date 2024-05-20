"طلب أخرج له آخر مسرحية".. طارق الأبياري يكشف وصية سمير غانم له قبل رحيله

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان طارق الإبياري، ذكرى النجم الراحل سمير غانم، وكشف علاقته به وذكرياتهما معًا، تزامنًا مع ذكرى رحيله، وذلك من خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن.

فعلق طارق الأبياري عن ذكرياته مع سمير غانم، قائلًا “العمل مع الأستاذ سمير غانم شرف لي، خاصة أن أول أعمالي على المسرح كانت أمامه وأول عمل ليا في السينما كانت معاه وانا عندي تسع سنين، وكان دائم التشجيع ليا”.

وأضاف: “هو طلبني بعدها في مشهد معاه في مسلسل، وكان دائمًا يساعدني ويقولي أقول أيه، وكنت بتشرف أنه يقولي إني من تلاميذه، حتى أن آخر مسرحية طلب مني أخرجها له”.

وتابع طارق الإبياري أنه نشئ على أعمال النجم الراحل سمير غانم كمشاهد قبل أن يكون ممثل، مضيفًا: «هو دايمًا فريق عمله بيزيد من حب الناس ليه، واللي كان بيمثل كويس كان بيديله هدية أو فلوس في حدود 200 جنيه ووقتها كان مبلغ كبير».