انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري في مرمى غضب الشارع السعودي بسبب فستانها ... تفاصيلها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامه للفنانة المصرية ياسمين صبري بـ "الاستيلاء" على فستان "استعارته" منها لتظهر به في مهرجان البحر الأحمر الأخير بجدة، وتعديله دون إذنه.

قصة الفستان:

طلبت صبري استعارة الفستان الأسود من "أكبر" دون دفع أي مبلغ مالي، مع التعهد بترويج اسمه كـ مصمم.

وافق "أكبر" على الطلب بشروط معينة، أبرزها إعادة الفستان بحالته الأصلية.

تواصلت منسقة ملابس صبري مع "أكبر" لإبلاغه برغبتها في قص ذيل الفستان لتجنب تعرض صبري للسقوط.

رفض "أكبر" الفكرة بشدة.

فوجئ "أكبر" بتعديل الفستان دون إذنه وعلم بالأمر بعد فترة.

غضب وتوبيخ:

عبّر "أكبر" عن غضبه الشديد من تصرف صبري ومن منسقة ملابسها، واتهمهما بـ التصرف بـ "غباء" وعدم تحمل المسؤولية.

وأعلن "أكبر" عن رفضه التعامل معهما مجدداً، واتهمهما بـ افتقار الاحترافية والاحترام.

ردود أفعال متباينة: