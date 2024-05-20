النجمة ديمي مور تخطف الأنظار في فعاليات اليوم السادس لمهرجان كان السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت النجمة العالمية ديمي مور الأنظار على السجادة الحمراء فى سادس يوم من فعاليات مهرجان كان السينمائي، بإطلالة من سكياباريللي ومجوهرات من الدار العالمية الفاخرة.

ديمي مور

وقد شهد اليوم عرض فيلم " the Substance" وقالت النجمة العالمية في كلمتها: “هذه هي المرة الأولى التي أقيم فيها العرض الأول لفيلم في مدينة كان، أنا سعيدة جدًا لوجودي هنا، أنا منهكة بعض الشيء، وكان ذلك شديدًا”.

شهدت فعاليات اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي العديد من الفعاليات المميزة والتي شهدت تواجد العديد من النجوم، وعلى رأسهم النجمة ديمي مور وذلك أثناء عرض فيلمها الأول. “The Substance”.

ديمي مور

تفاصيل فيلم " the substance":

ويذكر أن الفيلم هو فيلم رعب صدر عام 2024 وهو من تأليف وإخراج كورالي فارجيت وبطولة ديمي مور ومارغريت كواللي ودينيس كويد، وتم اختياره للمنافسة على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في نسخته السابع والسبعين، وكان العرض الأول له من خلال المهرجان.

وجدير بالذكر أن بدء يوم الثلاثاء 13 مايو فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي والذي قامت إدارته بوضع اللمسات الأخيرة على لانطلاق المهرجان، وكشف المهرجان عن منح جائزة السعفة الذهبية الفخرية لعدد من رواد السينما حول العالم وهم النجمة العالمية ميريل ستريب والمخرج جورج لوكاس، وهو مخرج سلسلة أفلام Star Wars ويعتبر أسطورة هوليوود.

وتعد تلك المرة الأولى التي يمنح المهرجان السعفة الذهبية الفخرية لأحد الاستوديوهات حيث يمنحها لاستوديو Ghibli والذي قدم العديد من أفلام الأنمي على مدى عقود، وأسسه الياباني هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا.