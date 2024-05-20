"كله يلزم مكانه".. أكرم حسني يروج لفيلمه "جارفيلد"

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أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحالة النشاط الفني التي يعيشها الفنان أكرم حسني، كشف البوستر الدعائي الرسمي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «جارفيلد»، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائية يوم 23 مايو المقبل.

وشوق الفنان أكرم حسني جمهوره بنشره البوسترالرسمي لفيلم الأنيميشن «جارفيلد»، وعلق عليه قائلًا: «كله يلزم مكانه»، ويعد العمل الأول الذي يجمع أكرم بابنه في عمل فني.

تفاصيل مسلسل بابا جه



تدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول "هشام" أكرم حسني رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

أبطال مسلسل بابا جه



يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني مشاركته في بطولة مسلسل بابا جه بجانب عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما المصرية ومنهم: الفنانة نسرين أمين، وسماء إبراهيم، فريال يوسف، والفنان محمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، لافينا نادر، حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني.