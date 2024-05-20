أحمد جودة - القاهرة - شاهدها على شاهد دوت نت ..موعد عرض الحلقة 9,10 من مسلسل البيت بيتي

من المسلسلات التي حازت على إعجاب شريحة كبيرة من المشاهدين هو مسلسل البيت بيتي ونتيجة لذلك نجد عمليات بحث كثيرة من قبل المشاهدين لمعرفة عرض الحلقات الجديدة وهذا يرجع إلى إحداث المسلسل الشيقة والمثيرة حيث يدور المسلسل في إطار كوميدي مع وجود أحداث تحتوى على مشاهد رعب ونتيجة لفكرة المسلسل المختلفة فقد حقق نجاح كبير منذ عرض أولى حلقاته وكان له صدد كبير وبدأ المتابعين يتساءلون عن موعد عرض الحلقة 9،10 من المسلسل.

موعد عرض الحلقة 9،10 من مسلسل البيت بيتي



من المقرر أن يتم عرض الحلقة 9، 10 من مسلسل البيت بيتي في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة والسعودية كما يتم عرض المسلسل على منصة شاهد وهذا يكون بواقع حلقتين كل أسبوع، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم عرض الحلقة القادمة من المسلسل وهي الحلقة 9 يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.



فكرة مسلسل البيت بيتي



المسلسل تدور أحداثه ضمن إطار كوميدي مختلط بمشاهد من الرعب حيث يتم إجبار بينو على أن يعود إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه ولكن يفاجئ بصدمة تغير مجرى الأحداث حيث تعرض للصدمة عندما علم بأن كي يتمكن من الحصول على ميراثه هناك مغامرات مرعبة لا بد أن يخوضها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.

من هم ابطال مسلسل البيت بيتي؟



هذا المسلسل الكوميدي، مسلسل البيت بيتي يضم مجموعة من النجوم ومن أهم هؤلاء النجوم القناة كريم محمود عبد العزيز، الفنان مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، كما تم المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج خالد مرعي.