أحمد جودة - القاهرة - مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 70 مترجمة على فيديو لاروزا

اقترب موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف وذلك جعل الكثير من المتابعين يتساءلوا حول تفاصيل مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 70 مترجمة وما الذي سوف يحدث في تلك الحلقة، مسلسل طائر الرفراف واحد من الأعمال التركية الناجحة والتي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة حيث أنه يتابعه عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 70 مترجمة



تدور قصة مسلسل طائر الرفراف حول شخصية فريد وسيران والذين سوف يتزوجان دون وجود قصة حب بينهما وذلك باختيار من جد فريد ولكن مع مرور الوقت سوف ينشأ بينهم قصة حب كبيرة وذلك عندما يتم اختطاف سيران ويقوم فريد ببذل كل ما بوسعه من أجل استرجاعها، والجدير بالذكر أن الحلقة الجديدة سوف تشهد الكثير من الصراعات بين أبطال المسلسل وسوف تظهر حقائق جديدة وتهديدات جديدة ومن المقرر أن تدور الحلقة في إطار مشوق لدى المشاهدين.

موعد عرض مسلسل الطائر الرفراف





يعرض المسلسل على قناة ستار تي في يوم واحد أسبوعيا وهو يوم الجمعة وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويعرض في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر ويعرض أيضا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، كما يمكنك متابعة المسلسل أيضا على منصة قصة عشق.



تردد قناة ستار تي في



قم بمتابعة مسلسل طائر الرفراف وذلك من خلال استقبال قناة ستار تي في باستخدام التردد التالي من خلال القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 10922.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.