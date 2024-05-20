نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يوجه رسالة للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الشاعر والمنتج أيمن بهجت قمر للصحفيين رسالة، بعد تداول أخبار غير صحيحة عن فيلمه الجديد “هيروشيما”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أيمن بهجت قمر على صفحته الشخصيه قائلًا: “أرجو من الساده الصحفيين الافاضل فيما يخص اي أخبار عن فيلم هيروشيما التأكد مني انا شخصيا واي خبر ينشر عن الفيلم غير صادر مني انا غير مسؤول عنه وسوف اقوم بالإعلان عن كافة تفاصيل الفيلم بعد الإستقرار والتعاقد مع الساده الفنانين”.

تفاصيل هيروشيما

فيلم “هيروشيما” تضم نخبة من نجوم الفن فهو بطولة كل من محمد ممدوح، وروبي، والفيلم من إنتاج شركة ABK BAHGAT KAMAR media pro لـ أيمن بهجت قمر وشركة Good fellas media pro وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن السيناريست أيمن بهجت قمر يخوض مجال الإنتاج السينمائى لأول مرة بفيلم هيروشيما، وذلك بعد النجاح الكبير الذي قدمه في إنتاج العديد من المسرحيات من بينها مسرحية سيدتي الجميلة، التي حققت نجاحًا ضخمًا في مصر وفي المملكة العربية السعودية.