نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصيات فيلم "تاني تاني" قبل انطلاقه في دور العرض.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق فيلم "تاني تاني" للنجوم غادة عبد الرازق، وأحمد وآدم، وبيومي فؤاد، في دور العرض، بعد غد الأربعاء 22 مايو ليكون أول أفلام موسم الصيف السينمائي، ويقدم الفيلم حدوتة كوميدية مختلفة بتوليفة من النجوم الذين يظهرون بأدوار مختلفة تماماُ عن التي اعتاد الجمهور على مشاهدتهم فيها.

شخصيات فيلم "تاني تاني"

وقبل انطلاق فيلم "تاني تاني" في السينمات، نكشف عن شخصيات الفيلم وطبيعة أدوارهم حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك وهي أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.

ويشارك فيلم فيلم "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدى (غادة عبد الرازق) الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات

أبطال فيلم تاني تاني

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

شركة "فيردي" من الشركات التي إنتجت العديد من الأعمال الناجحة خلال السنوات الماضية سواء في الدراما أو السينما أو البرامج، ومن أبرز مسلسلاتها "كلبش" الجزء الأول، "حق ميت"، يوميات زوجة مفروسة أوي، وفيلم "200 جنيه"، كما قدمت الشركة مسرحيات تياترو مصر بداية من الموسم الأول وكذلك فوازير "مسلسليكو"، وعلى مستوى البرامج قدمت الشركة برامج "فؤش في المعسكر"، "هاني في الأدغال"، "هاني في الألغام" وغيرها من الإنتاجات.

أحداث فيلم تاني تاني

تدور أحداث الفيلم حول موظفة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع رجلين مختلفين منذ الصغر، وتدور بينهم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية عندما يبدأ كلاهما التنافس من أجل الزواج منها.