نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. غادة عبد الرازق تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر إسم النجمة غادة عبد الرازق تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول سرقة فيلاتها في المعادي.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وملابسات سرقة فيلا الفنانة غادة عبد الرازق، فقد تبين أن خادمتين أجنبيتين تعملان لديها هما من تقفان وراء الجريمة.



وبدأت الواقعة حين تلقى قسم شرطة المعادي، وتبين بتفريغ الكاميرات وأخذ أقوال الشهود أنه لم يدخل المكان أي غرباء، وبالتالي فإن الاحتمال المرجح هو أنّ السرقة تمت من جانب شخص من داخل الفيلا.

وإثر ذلك، تركزت الشكوك حول خادمتين تحملان الجنسية النيجيرية، وتم بالفعل ضبطهما ومواجهتهما بالتهمة المنسوبة إليهما، فاعترفتا بارتكاب الواقعة. وقالت الخادمتان في التحقيقات إنهما كانتا تعانيان من ضائقة مالية، واعتقدتا أنّ الفنانة عبد الرازق لن تنتبه إلى ضياع القطع الثمينة التي فُقدت.



وأوضحتا أنهما تخلصتا سريعًا من المسروقات بالاتفاق مع سائق لا يعلم حقيقة ما حدث، وأقنعتاه أن المجوهرات حصيلة عملهما وادخارهما للمال بالعملة الصعبة، وتحديدا الدولار.





غادة عبد الرازق تنتظر عرض فيلم تاني تاني



وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم "تاني تاني"،



ويضم الفيلم مجموعة من الأبطال أبرزهم أحمد آدم وبيومى فؤاد، ومحمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج محمد عبد الحميد ووائل علي.





آخر أعمال غادة عبد الرازق



والجدير بالذكر آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب، وشارك في بطولته رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عايدة فهمى، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

