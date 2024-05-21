نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسلسل "أزمة ثقة" لـ نجلاء بدر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة نجلاء بدر لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "أزمة ثقة"

أحداث أزمة ثقة



وتدور أحداث مسلسل أزمة ثقة تدور حول صراع الأشقاء على المال، وتظهر نجلاء بدر ومنة فضالي وملك زاهر شقيقات، ومع تتابع الأحداث يدخلن في العديد من الأزمات.



أبطال مسلسل أزمة ثقة

مسلسل أزمة ثقة بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك زاهر، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، وآخرين ومن تأليف أحمد صبحي ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة عن بداية التصوير.

نجلاء بدر تنتظر عرض فيلم الملحد



كما تنتظر نجلاء بدر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم الملحد، بطولة أحمد حاتم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ومن المفترض أن يحدد المنتج أحمد السبكي موعد نهائي للعرض.



آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل صوت وصورة، بطولة حنان مطاوع تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج توبة، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه وشارك فيه كل من وليد فواز، مراد مكرم، ولاء الشريف، ناردين فرج، عمرو وهبة، وآخرين.

آخر أعمال نجلاء بدر السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز، وناقش العمل العديد من القضايا التي تخص المرأة وبالأخص القهر الذي تتعرض له في حياتها، وشارك في كل من عبير صبري، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، أحمد خالد صالح وآخرين.

