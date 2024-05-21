نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات فيلم Godzilla x Kong: The New Empire في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire أن يحقق نجاحات واسعة، حيث بلغت إيراداته نحو 561 مليونًا و5 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.



وانقسمت إيرادات العمل إلى 194 مليونًا و405 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و366 مليونًا و600 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم Godzilla x Kong: The New Empire



ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

أبطال فيلم Godzilla x Kong: The New Empire

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.