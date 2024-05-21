أبرزها "العتاولة 2" و"الجزيرة 3".. أحمد السقا يعيش انتعاشة فنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان أحمد السقا في الفترة الحالية انتعاشة فنية كبيرة حيث أنه يستعد لتقديم عدة أعمال جديدة خلال الفترة القادمة وتتنوع هذه الأعمال الجديدة ما بين الدراما والسينما وأيضًا يظهر في بعض الأفلام كضيف شرف.

أعمال أحمد السقا القادمة

يواصل الفنان أحمد السقا تحضيراته حاليًا لأكثر من عمل منها فيلم بعنوان أحمد وأحمد يجمعه بـ أحمد فهمي، أيضًا ينتظر السقا عرض فيلم عصابة المكس مع فهمي كذلك ويظهر خلاله ضيف شرف، وفي الدراما يحضر أحمد السقا للجزء الثاني من مسلسل العتاولة والمقرر عرضه في رمضان 2025.

والجدير بالذكر أنه قد أعلن الفنان أحمد السقا عن تواصل المخرج شريف عرفة معه منذ أيام من أجل تقديم جزء ثالث من فيلم الجزيرة، قريبًا سيتقابل الطرفين للاتفاق على تفاصيل العمل، أوضح السقا ان هناك مفاجأة كبيرة.

أبطال الأجزاء السابقة من فيلم الجزيرة

فيلم الجزيرة شارك في بطولته بجانب السقا في بطولته عدد من النجوم منهم الراحل محمود ياسين، هند صبري، زينة، خالد الصاوي، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، وباسم سمرة، والعمل قصة شريف عرفة، تأليف محمد دياب، وإخراج شريف عرفة.

أما الجزء الثاني من فيلم الجزيرة فضم أحمد السقا، هند صبري، الراحل خالد صالح، خالد الصاوي، نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد مالك، سامي مغاوري، ومحمد التاجي، والفيلم من محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج شريف عرفة.

آخر أعمال الفنان أحمد السقا

والجدير بالذكر أنه يعرض حاليًا للفنان أحمد السقا في السينمات فيلم "السرب" الذي حقق إيرادات عالية في جميع دور العرض، ويتناول الفيلم أحداث حقيقية، حيث يسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة، ويتضمن العمل واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا عام 2015.

والفيلم من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

وكان اخر أعمال الفنان أحمد السقا في الدراما هو مسلسل العتاولة مكون من 30 حلقة، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، وهدى الإتربي، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله تمهيدًا لبدء التصوير، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.