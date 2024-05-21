نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير على مشاهدة مسرحية "توم هولاند" في برودواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت الانتقادات التي واجهتها المسرحية الجديدة للنجم البريطاني الشاب توم هولاند بالنفع على فريق العمل، بان شهدت المسرحية إقبالًا كبير من الشباب في نيويورك.

ووفق ديلي ميل، بعد ما تعرضت له النجمة بطلة المسريحة من انتقادات، حضر عدد كبير من المشاهدين للمسرحية لتقديم الدعم لها ضد التعليقات العنصرية التي قيلت بحقها.

يأتي ذلك بعد أن أعلن النجم الشاب توم هولاند عن دعمه لحبيبته الممثلة الشابة زنديا، باعلانه عن أن أهم ما لديه من مشاريع نهاية هذا الأسبوع، سيكون حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد.

وتناقلت وسائل الإعلام منها ديد لاين، منشور لهولاند، يعلن به موعد طرح الفيلم، وإنه سيكون أول الحاضرين لعرضه.

الترويج لـ Challengers

وكانت قد ظهرت الفنانة الشابة زنديا في عرض خاص جديد يتم تنظيمه للاحتفال بطرح أحدث أفلامها بعنوان Challengers.

ووفق ديلي ميل، هذه المرة ظهرت زنديا للعرض الخاص للفيلم في مدينة لوس أنجلوس من إنتاج شركة أمازون جولدن مايور.

وكشفت الفنانة الشابة زنديا عن ردة فعل نجمة رياضة التنس سيرينا ويليامز، تجاه فيلمها الجديد الذي تدور أحداثه حول رياضة التنس.

ووفق ديلي ميل، قالت زنديا في تصريحات حديثة، أن سيرينا ويليامز، تفاعلت بشكل إيجابي مع الشخصية التي تجسدها زنديا بالفيلم، الذي يبرز البطولات النسائية بهذه الرياضة.

تبرع سخي

ذلك بعد أن تقدمت النجمة الشابة زنديا بتبرع سخي لصالح جمعية مسرح شكسبير بولاية كاليفورنيا التي شهدت بدايتها في مجال العمل الدرامي.

ووفق ديلي ميل، قدمت زنديا تبرعًا بقيمة 100 ألف دولار، لصالح المسرح الذي شهد بدايتها في العمل بالتمثيل قبل أن تحقق النجاح الكبير الذي تعيشه الآن في هوليوود.