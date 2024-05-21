الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي في معهد الموسيقى

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ندوة بمناسبة اليوم العالمى للتنوع الثقافى ودوه فى التنمية بمجالاتها المختلفة بمشاركة الدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي، الشاعر مسعود شومان رئيس هيئه قصور الثقافة سابقا، الدكتور محمد شبانة استاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية والناقد المسرحي جرجس شكرى ويديرها الإعلامى حسن الشاذلى وذلك فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء 21 مايو بمعهد الموسيقى العربية.

منظمة اليونسكو

يذكر أن منظمة اليونسكو تحتفى في 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية لإبراز ثراء ثقافات العالم والقاء الضوء على الدور الأساسي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى الأحد الماضي على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج باقة من أعمال الطرب الشهيرة منها فى قلبى غرام، والنبى يا جميل، يا مين يقولها، يا ناسيه وعدى، حياتى انت، اخرة جرحى ايه، بعد بيتنا ببيت كمان ، بستانى، دوارين فى الشوارع، المراكبية، المباخر وياحليله، أداء رضوي سعيد، حنان الخولى، اسماء كمال، أحمد صبرى، محمد شوقي، أحمد محسن، ياسر سليمان.