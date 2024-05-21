نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة بأسيوط تقدم فعاليات متنوعة للأطفال ضمن الإجازة الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال بأسيوط، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية، التي تقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

ورش فنية

وشهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين ورشة للفنون التشكيلية، قدم خلالها الفنان إبراهيم حسين شرحا مفصلا عن مبادئ الرسم والتلوين، وتم تنفيذ لوحات الإجازة الصيفية ورسم الأماكن السياحية والترفيهية.

ورشة حكي

وقدمت الفنانة هبة عبود مسئول المكتبة بالقصر ورشة حكي للأطفال بعنوان "النظام والتعاون" شرحت بها أهمية النظام والتعاون في حياتنا، بجانب مسابقة ثقافية للأطفال، طرحت خلالها عددًا من الأسئلة تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة.

وضمن برامج حماية التراث الثقافي والشعبي قدمت الفنانة ياسمين جاد ورشة تلي وتعليم الفتيات لحرفة التلي وكيفية عمل تشكيلات للأطفال.

كما قدمت الفنانة سوسن سيد ورشة تطريز للفتيات، وورشة أخرى مبادئ الخط العربي وأنواع الخطوط قدمتها الفنانة إيمان وهبة لتعليم خط النسخ والرقعة، وسط حضور كبير من الأطفال.

إدمان الشباب للانترنت والألعاب الإلكترونية

من ناحية أخرى يعقد قصر ثقافة ديروط غدًا الأربعاء في السابعة مساء مائدة مستديرة بعنوان "إدمان الشباب للانترنت والألعاب الإلكترونية"، يشارك بها الأديبة د. هند مكرم موجه لغة عربية بالتربية والتعليم بديروط، د. منى الريس دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة أسيوط، الشيخ عبد المجيد أبوبكر إمام وخطيب بأوقاف ديروط.