الفيلم القادم لويل سميث سيكون بعنوان Sugar Bandits

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الكشف أن المشروع السينمائي القادم للنجم ويل سميث، سيكون بعنوان Sugar Bandits، وسيكون من إنتاج AGC.

ووفق ديد لاي، الفيلم ستكون أحداثه في إطار من الحكة والتشويق، وحتى الآن حقق مبيعات كبيرة على مستوى صالات العرض خلال الترويج له في مهرجان كان السينمائي.

عودة ويل سميث

وبجانب العمل على جزء رابع من bad boys، تأكد رسميًا العمل على جزء ثاني من فيلم I Am Legend، هذا الفيلم الناجح للنجم الكبير ويل سميث، والذي ياتي ضمن مشروع سميث الحالي بالعمل على أجزاء جديدة لأعماله الناجحة، حتى يسترد شعبيته في هوليوود التي أثرت عليها حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، الجزء الثاني من الفيلم، سيضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار، أبرزهم هو الممثل الكبير مايكل بي جوردان.

تفاصيل عن العمل

والجزء لأول من فيلم I Am Legend كان قد طرح للعرض في السينما في عام 2007، وكان من بطولة أليس براغا، وتشارلي طحان، وويلو سميث ابنة ويل سميث، وسالي ريتشردسن، وداريل فوستر، وداش مهوك.

والفيلم، هو فيلم خيال علمي، رعب أمريكي من إخراج فرانسيس لورانس، وهو فيلم مأخوذ عن رواية المؤلف الأمريكي ريتشارد ماثيسون أنا أسطورة وهو ثالث فيلم يتناول هذه الرواية بعد الفيلمين آخر رجل على الأرض عام 1964 وفيلم أوميجا مان عام 1971.