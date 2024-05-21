نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة جرجا المسرحية تقدم رائعة ساراماجو بقصر ثقافة أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، التي تقدمها بالمجان للجمهور في جميع المحافظات، حيث شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط، العرض المسرحي "العمى"، لفرقة جرجا المسرحية، استمرارًا للموسم المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث عرض العمى

تدور أحداث العرض حول وباء غامض يصيب إحدى المدن حيث يصاب أهل المدينة بالعمى فجأة مما يخلق موجة من الذعر والفوضى العارمة مما يستدعي تدخل الأمن من أجل السيطرة على الأمور ولكن الوضع يزداد مأساوية حيث لا يستطيع الأمن السيطرة على الحشود العاجزة والواهنة، مما يؤدي ذلك إلى سيطرة العصابات على ما تبقى من طعام ودواء، بينما يظهر طبيب عيون في البلدة يساعد في حل المشكلة ولكن يكتشف الطبيب أن العمى الموجود في الذات الإنسانية أقوى من العمى الفعلي وأن العمى عمى البصيرة وليس البصر.



صناع عرض العمى



العرض عن رواية "العمى" رائعة الروائي البرتغالي جوزيه ساراماجو، إعداد أحمد عصام، ديكور عبد الناصر أحمد، أشعار محمد موسى، ألحان محمد أحمد، ومن إخراج محمود شلبى السيد، وقدمه نخبة من المبدعين في مجال التمثيل.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

"العمى" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة سوهاج.

عروض قصور الثقافة

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، انطلقت السبت الماضي وتستمر يوميا حتى 29 مايو، في الثامنة مساء، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي.

كما قدمت فرقة قصر ثقافة طهطا عرض "دراما الشحاذين" إخراج محمود أبو زيادة، واليوم الثلاثاء عرض "حكايات النيل" لفرقة قصر ثقافة مغاغة، إخراج محمد جمعة، وتقدم فرقة قصر ثقافة ملوي عرضها "ليلة مرصعة بالنجوم" الأربعاء إخراج عماد التوني، أما يوم الخميس فتقدم فرقة قصر ثقافة أبنوب مسرحية "التحول" إخراج مارك صفوت، ويشهد يوم الجمعة 24 مايو العرض المسرحي "ثقب دودي" لفرقة قصر ثقافة الخارجة إخراج علاء الوكيل.

ويوم الأحد 26 مايو، تقدم فرقة قصر ثقافة موط عرضها المسرحي "مراكب الشمس" إخراج أشرف النوبي، أما فرقة قصر ثقافة ديروط تقدم مسرحية "متلازمة الذاكرة المزيفة" إخراج أحمد عبد العظيم، وتقدم فرقة قومية سوهاج في اليوم التالي مسرحية "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة منفلوط عرض "المهرج" يوم الثلاثاء 28 مايو إخراج محمد هناء الدين، وتختتم العروض يوم الأربعاء مع عرض "الطوق والأسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار إخراج عماد عيد.

