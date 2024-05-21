نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريس هيمسروث سيحصل على نجمته الخاصة بممر الشهرة بهوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ما حققه من نجاح مميز عبر أحدث افلامه التي طرحت مؤخرا، سيحصل النجم كريس هيمسورث على نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود.

ووفق ديلي ميل، سيتم تكريم هيمسورث، على أن تكون نجمته هي رقم 2،781 على ممر الشهرة بهوليوود، بعد مسيرة فنية رائعة.

وفي الوقت الحالي، يستمر كريس هيمسورث وآنيا تايلور بالحملة الترويجية لفيمهمها الجديد Furiosa: A Mad Max Saga.

ووفق ديلي ميل، بعد الاحتفال به في كان، حضر الثنائي العرض الخاص الجديد للفيلم، في العاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

تألق بمهرجان كان

وضمن فعاليات ثاني أيام كان السينمائي الدولي، حضر النجم كريس هيمسورث للعرض الخاص لفيلمه الجديد Furiosa: A Mad Max Saga، ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور هيمسورث للعرض الخاص للفيلم، بحضور زوجته، ونجمة الفيلم آنيا تايلور.

هجوم على مخرجين كبار

يأتي ذلك، بعد أن قام النجم كريس هيمسورث بالرد للمرة الأولى على انتقاد مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا لعالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، جانب من رد هيمسورث، الذي قا إن هذه الانتقادات غير واقعية، وإنه ا دون شك سببت له الضيق.

وكان قد حرص النجم روبرت داوني جونيور على تقديم الدعم للنجم كريس هيمسورث عقب تصريحات انتقد نفسه خلالها فيما يخص أدائه في الجزء الرابع من فيلم THOR.

ووفق ديلي ميل، وصف جونيور أداء هيمسورث لثور في عدد م أجزاء الفيلم وأفلام افنجرز، بالهاتريك الرائع.