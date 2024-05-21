نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حالة طوارئ" على مسرح ثقافة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا للعروض المسرحية المكثفة بالموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بإقليم القناة وسيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة، شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد عرض "حالة طوارئ"، الذي قدمته فرقة بورسعيد النوعية المسرحية "ابدأ حلمك".

أحداث مسرحية حالة طوارئ

"حالة طوارئ" مسرحية لألبير كامو، تحكي عن تعرض أحد الموانئ الكبرى لغزو الطاعون ويعرض لنا كامو كيف يكون سلوك المجتمع البشري تحت تأثير هذا الوباء المدمر، وعلى الرغم مما قد يسود المدينة من ضراء، تبرز قيمة التضحية في النهاية ممثلة في شخصية البطل دييجو الذي يبذل نفسه في سبيل الآخرين.

صناع مسرحية حالة طوارئ

مسرحية "حالة طوارئ" للمخرج محمد سالم، أشعار عمر رجب، تأليف موسيقي محمد عدلي، استعراضات "كيروجراف "كريم مصطفي، ديكور عبد الحميد عماد، مكياج جايدا محمود، مريم عبد المنعم، بطولة الفرقة النوعية محمد محسن مانو "دييجو"، نوران وليد "فيكتوريا"، سلمى هاني "زوجة القاضي"، وأحمد مسعد "الطاعون"، سما منسي "السكرتيرة"، جمال زيدان "القاضي"، ياسمين الزيات "زوجة القاضي"، ميرنا "فوكل"، إسلام جوهر "الحاكم"، وقدم العرض بالاشتراك مع نجوم فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرجة والفنانة وفاء الحكيم، مهندس الديكور محمود جمال الدين، الناقدة أمل ممدوح، رجب أحمد مقرر اللجنة.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن عروض فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د.جيهان الملكي.

عروض مسرحية

ويقدم إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله 14 عرضا مسرحيا مجانيا، ويستقبل قصر ثقافة بورسعيد العروض المسرحية الخاصة بفرعي ثقافة شمال سيناء وبورسعيد، ويشهد اليوم عرض "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد، سينوغرافيا وإخراج عمرو عجمي، كما يشهد غدا عرض لفرقة العريش القومية بعنوان "اتحاد ملاك القمر" سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان، وغدًا الأربعاء تقدم فرقة بورسعيد القومية مسرحية "جميلة" إخراج أحمد يسري.