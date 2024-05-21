"لأن النور يستحق" لفرقة أبو قرقاص ضمن عروض الموسم المسرحي بأسيوط

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت فرقة أبو قرقاص العرض المسرحي "لأن النور يستحق" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث مسرحية “لأن النور يستحق”

العرض يدور حول مجموعة من المشردين في شوارع لندن يمارس عليهم جميع أنواع القهر بحرمانهم من الطعام والمأوى حتى يتساقطون من البرد والجوع موتى، وتتوالى الأحداث. وهو تأليف محمود السبورت، ديكور محمد عصام، استعراض يحيى عبد العليم، ألحان إبراهيم سيد، وإخراج محمد عجيزي.

لجنة التحكيم

قدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، ونخبة من أدباء والفنانين، ومثقفي محافظة أسيوط، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويأتي ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق.

عروض مسرحية

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، انطلقت السبت الماضي وتستمر يوميًا حتى 29 مايو، في الثامنة مساء، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي.

وتقدم فرقة قصر ثقافة طهطا عرض "دراما الشحاذين" إخراج محمود أبو زيادة، اليوم الاثنين، اليوم الثلاثاء عرض مسرحي بعنوان "حكايات النيل" لفرقة قصر ثقافة مغاغة، إخراج محمد جمعة، وتقدم فرقة قصر ثقافة ملوي عرضها "ليلة مرصعة بالنجوم" يوم الأربعاء 22 مايو إخراج عماد التوني، أما يوم الخميس تقدم فرقة قصر ثقافة أبنوب مسرحية "التحول" إخراج مارك صفوت، ويشهد يوم الجمعة 24 مايو العرض المسرحي "ثقب دودي" لفرقة قصر ثقافة الخارجة إخراج علاء الوكيل.

وفي يوم الأحد 26 مايو، تقدم فرقة قصر ثقافة موط عرضها المسرحي "مراكب الشمس" إخراج أشرف النوبي، أما فرقة قصر ثقافة ديروط تقدم مسرحية "متلازمة الذاكرة المزيفة" إخراج أحمد عبد العظيم، وتقدم فرقة قومية سوهاج في اليوم التالي مسرحية "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة منفلوط عرض "المهرج" يوم الثلاثاء 28 مايو إخراج محمد هناء الدين، وتختتم العروض يوم الأربعاء مع عرض "الطوق والأسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار إخراج عماد عيد.

