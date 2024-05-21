لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان عباس أبو الحسن تريند "جوجل" في المملكة العربية السعودية، بعد الأزمة التي مر بها وهي دهسه لسيدتين على طريق الشيخ زايد، مما عرضه للحبس أمس، لكن سرعان ما تم إخلاء سبيله الكفالة مالية.

قصة فيلم “شقو”



ويعرض حاليًا للفنان عباس أبو الحسن، بجميع دور العرض السينمائية فيلم شقو، وهو مأخوذ عن رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، والذين يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

مسلسل “البحث عن علا”

وكانت آخر أعمال عباس أبو الحسن، الدرامية مشاركته في مسلسل "البحث عن علا"، وهو بطولة هند صبري، ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، آيسل رمزي، طارق الإبياري، عمر شريف، ياسمينا العبد، وهو من إخراج هاجي الباجوري.