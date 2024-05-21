أديتيا روي كابو يتعاون مع Raj-DK في مشروع جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم الهندي الشاب أديتيا روي كابور لتعاون في مشروع سينمائي جديد يجمعه بالمخرج Raj-DK.

ووفق إنديا توداي، التعاون الجديد بين الثنائي، لم يتم الاستقرار حتى الأن ما إن كان فيلما سينمائي، أو مسلسل يعرض عبر الإنترنت.

وضمن أخبار اسرة كابور في سينما بوليوود، يستعد النجم الكبير رانبير كابور لبدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد Ramayana الذي يجسد به واحدة من الشخصيات الخرافية في تاريخ الهند.

ووفق إنديا توداي، سيحرص كابور على أن يجسد الشخصية بمكياج حقيقي، دون الاستعانة بأي من أساليب المؤثرات البصرية CGI.

كشف النجم رانبير كابور عن أحدث المستجدات بالنسبة للجزء الثاني من فيلم الناجح Brahmastra، والذي شهد مشاركته لدور البطولة مع زوجته الحالية الممثلة عاليا بهات.

وأكد على تفهم صناع الفيلم لما تعرض له الجزء الأول من انتقادات، وسيعمل على معالجتها مع المخرج آيان موكرجي.

Animal

وكان قد طرح رانبير كابور صورة ترويجية جديدة من فيلم Animal، ظهر خلالها اثناء تبداله لقبلة مع نجمة الفيلم راشميكا، تمهيدًا لطرح الفيلم للعرض قريبا.

ويقول "إنديا توداي"، أن الصورة، هي تمهيد لطرح أول أغنية ترويجية يتم طرحها للفيلم، ستكون بعنوان Hua Main وتطرح اليوم الأربعاء عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب.

تفاصيل عن الفيلم

و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميًا، وكان احدثها ان رانبير، اختار أن يخفض من قيمة أجره عن الفيلم في مقابل أن يحصل على جزء من الأرباح.

ويقول موقع إنديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح اعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.