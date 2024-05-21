نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أشرف عبد الغفور يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور تريند محرك البحث “جوجل”، بسبب تأييد محكمة جنح أكتوبر، حكم حبس الشخص المتسبب في وفاته، وإصابة زوجته والدة الفنانة ريهام عبد الغفور، في حادث السير الذي تعرضا له بمدينة الشيخ زايد، وسوف يتم حبسه 3 سنوات.

وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المعلومات عن أشرف عبد الغفور، بمناسبة تصدره للتريند.

اسمه الحقيقي عبدالغفور محمد عبدالجواد، ولد في مدينة المحلة الكبرى، هو من مواليد 22 يونيو عام 1939، هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

في السينما قدم العديد من الأفلام منذ بداية مشواره الفني وكان من بينها "لا شيء يهم"، " رجال في المصيدة"، "الشوارع الخلفية" في عام 1974.



تزوج الفنان أشرف عبدالغفور من ابنة عمه، ولديه ثلاثة أبناء من بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي استطاعت أن تثبت موهبتها في عالم الفن في وقت قصير، وأشقائها تامر عبدالغفور وريم عبدالغفور، وهو خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم، كان أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني، وآخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

أبرز أعمال الراحل أشرف عبد الغفور

شارك في نحو 25 فيلمًا سينمائيًا أبرزها شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات، كما شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا.

اشتهر الراحل أشرف عبدالغفور بتقديم الأدوار التاريخية بسبب إجادته للغة العربية، وشارك في مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك".



تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011، ابنته هي الفنانة ريهام عبد الغفور، وتم تكريمه مؤخرًا من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي.



آخر ظهور للراحل أشرف عبد الغفور

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قبل أسابيع من وفاته، وتحديدًا 24 أغسطس الماضي، في مدينة العلمين الجديدة، حيث حرص على حضور الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، بصحبة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

