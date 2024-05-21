نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر خان يؤيد العمل على جزء ثاني من Sarfarosh في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الهندي عامر خان عن رغبته في العمل على جزء ثاني من فيلمه الكلاسيكي الناجح Sarfarosh 2.

ووفق إنديا توداي، الجزء الأول من الفيلم طرح منذ 25 عامًا، واحتفل عامر بذكر مرور ربع قرن على طرحه في مايو الجاري.

الفيلم ضم في بطولته نجمة بوليوود المميزة سونالي بيندرز، وكان من اسباب شهرة عامر خان في بوليوود.

وكان قد كشف المخرج جون ماثيو ماثان عن مفاجأة تخص الفيلم الهندي الكلاسيكي Sarfarosh، الذي جسد بطولته عامر خان في بداية مسيرته.

ووفق إنديا توداي، منتجي الفيلم في ذلك الوقت كانوا يفضلون العمل مع شاه روخ خان لتوفير مبلغ من قيمة أجر عامر خان الذي كان قد حقق شهرة كبيرة في ذلك الوقت.

انطلاق تصوير مشروع جديد

وكان قد تحدد الموعد الرسمي لإنطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد للنجم عامر خان، بعنوان Sitaare Zameen Par.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد، يبدأ تصوير مشاهده في مايو المقبل، في مدينة ديلهي، على أن يتم الكشف لاحقًا عن أبطاله.

وكان قد احتفل النجم عامر خان بالعرض الخاص للفيلم الجديد Laapataa Ladies بمشاركة أبطال الفيلم الشباب، ضمن ابرز نجوم بوليوود الصاعدين.

ونقل موقع إنديا توداي، لقطات من حضور عامر خان للعرض الخاص للفيلم، بمشاركة أبطاله الشباب ومنهم كيران راو.

وكان قد وجه النجم سلمان خان دعوة رسمية للنجم عامر خان حتى ينضم لعالم الجاسوسية الذي دشنه الثنائي سلمان خان وشاه روخ خان، من خلال أفلامهما الجديد "تايجر 3" و"باثان".

وفي حوار جديد له، قال سلمان أن انضمام عامر خان سيعزز من مشروع إنتاج عالم سينمائي خاص بسينما بوليوود، على غرار أفلام مارفل الشهيرة.

حملة ترويجية مميزة

وكان قد قام النجم سلمان خان بتنظيم عرض خاص للأطفال لفيلمه الجديد Tiger 3 في مدينة مومباي في الهند، وتنقالت وسائل إعلام هندية لقطات من العرض الخاص المميز الذي نظمه نجم بوليوود بحضور عشرات الأطفال.

ونقل إنديا توداي، لقطات من العرض الخاص الذي تم تنظيمه للفيلم الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة أفلام شهيرة تحمل العنوان نفسه لسلمان خان.