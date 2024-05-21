كيارا أدفاني تتحدث عن عودة تعاونها مع زوجها بفيلم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت النجمة الكبيرة كيارا ادفاني عن احتمالية عودة مشاركتها في فيلم تشارك في بطولته زوجها النجم سيدهارث مالهوترا.

ووفق إنديا توداي، قالت كيارا، أنها تناقش بالفعل مشروعات جديدة مطروحة، من ضمنها مشروعات سينمائية مشجعة لتكرار التعاون مع سيدهارث.

وضمن أحدث أخبار بوليوود، تم الإعلان عن ضم روهيت سراف لأبطال فيلم Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari، بمشاركة فارون دهوان وجانهافي كابور.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان قد تم الإعلان عن ضم سانيا مالهوترا له، لتستكمل به مجموعة مميزة من الفنانين الكبار في بوليوود.

وطرح النجم الهندي الشاب فارون دهوان لقطات أولى من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Baby John.

ونقل موقع إنديا توداي لقطات من كواليس تصوير مشاهد الفيلم، الذي وصفه دهوان بأنه أحد أصعب الأفلام التي عمل بها.

تسريبات

كشفت تسريبات عن اختيار الممثلة الشابة سانيا مالهوترا، لتؤدي دور البطولة النسائية في الفيلم الجديد للممثل الشاب فارون دهوان.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد لدهوان، سيطرح بعنوان VD18، وسيكون من إخراج المخرج Atlee، وتجري حاليًا أعمال التصوير به.

وجه جديد

و بعد انضمامها رسميًا لفريق العمل، سيكون فيلم المخرج Atlee الجديد هو الظهور الأول للممثلة الصاعدة في بوليوود "كيرثي سيوريش".

ووفق موقع إنديا توداي، هذا الفيلم الجديد للمخرج Atlee، سيكون من بطولة نجم بوليوود الشاب فارون دهوان، وسيقدم فنانة جديدة لبوليوود للمرة الأولى.