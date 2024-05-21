نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. هيدي كرم تروج لأحدث أعمالها "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة هيدي كرم لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الوصفة السحرية"،حيث شاركت جمهورها بصورة لها من بوستر المسلسل، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”،وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه:" مسلسل الوصفة السحرية ابتداءً من 8 يونبو على شاشة dmc".



تعليقات الجمهور على منشور هيدي كرم

وفور مشاركة المنشور، نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم"، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية



المسلسل من بطولة النجمة شيري عادل، وهيدي كرم، والنجم عمر الشناوي، ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.



أحداث مسلسل الوصفة السحرية

"الوصفة السحرية" يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

آخر أعمال هيدي كرم



آخر أعمال هيدي كرم هو مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.