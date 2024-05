نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم IF لرايان راينولدز يتصدر شباك التذاكر الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم الفانتازيا الجديد IF في تصدر شباك التذاكر الأمريكي، بتحقيقه عالمي 59 مليون دولار في الأسبوع الأول من طرحه.

ووفق ديدلاين، الفيلم يأتي ضمن انجح الافلام التي طرحت مؤخرًا، إلى جانب فيلم Kingdom Of The Planet Of The Apes الذي حقق حتى الآن 237.5 مليون دولار.

وكان قد حضر النجم رايان راينولدز للعرض الخاص لفيلمه الجديد if بمدينة نيويورك، الذي شهد احتفالية ضخمة للطرح، بحضور فنانين من كبار نجوم هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور راينولدز للعرض، وحيدًا دون ظهور لزوجته النجمة بليك ليفلي.

دعم نجوم هوليوود

و حرص النجم مات ديمون على حضور العرض الخاص للفيلم الكوميدي والفانتازي الجديد IF، الذي اقيم عرضه الخاص بمدينة نيويورك.

ونقلت "ديلي ميل، لقطات من حضور ديمون للعرض الخاص برفقة زوجته لوسيانا باروس، كدعم لأبطال الفيلم من أصدقائه المقربين من نجوم هوليوود.

بالإضافة للنجم برادلي كوبر الذي حرص على الحضور برفقة ابنته للعرض، وجون كرازينسكي.

تفاصيل عن الفيلم

وIF هو فيلم كوميدي خيالي أمريكي، يضم رسوم متحركة من تأليف وإنتاج وإخراج جون كراسينسكي.

ويضم الفيلم طاقم عمل مميز في ادوار البطولة يشمل كايلي فليمنج، ورايان رينولدز، وكراسنسكي، وفيونا شو، وألان كيم، وليزا كولون-زاياس، إلى جانب أصوات فيبي والر بريدج، ولويس جوسيت جونيور، وستيف كاريل.