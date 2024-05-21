نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء يونس: تحمست لمسلسل "دون مقابل" لإنه عمل ضخم.. واستمتعت بالعمل مع هاني رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة شيماء يونس، حاليًا في مسلسل "دون مقابل"، الذي يقوم ببطولته النجم هاني رمزي، وتظهر خلاله بشخصية جديدة عليها، حيث تظهر بثلاث شخصيات، وكل واحدة منهما مختلفة تمامًا عن الأخرى، وتتعرض لمفاجأة ما سوف يتم الكشف عنها في الحلقات الأخيرة من العمل.

تصريحات شيماء يونس



وقالت شيماء يونس في بيان صحفي لها أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "دون مقابل"؛ لأنه مسلسل ضخم، ولوجود شركة إنتاج محترمة وسخية،مُضيفة: "الورق حلو جدًا، ودور مختلف عليا، وأنا بحب الاختلاف بين الأدوار، وشجعني إنه هيطلع قماشة مختلفة مني عن الحجات اللي قدمتها قبل كده".



وأكدت شيماء يونس على أنها لها مشاهد عديدة مع النجم هاني رمزي، موضحة أن العمل معه ممتع جدًا وذلك لأنه نجم كبير ومحترم وخلوق ومتعاون جدًا، بالإضافة إلى أنه له تاريخ فني جميل، وأن كواليس تعاونها معه كانت جميلة جدًا، وكان يشجعها دائمًا، وأنه لم يبخل عليها بأي نصيحة فنية.

كما تحدثت شيماء يونس عن كواليس تعاونها مع النجم عمر عبد الجليل، لكونه أحد أبطال العمل، لافتة أن مشاهده معها كلها ضحك وإفيهات، وذلك بسبب خفة دمه،وأيضًا لوجود حالة من الإنسجام بينهما، وأنها تعلمت منه أشياء كثيرة فهو فنان بمعنى الكلمة في كل شئ.



وأضافت:"كل مشهد بيعمله بيبقى ليه طعم غير المشهد التاني في منتهي الذوق والأخلاق وكل أبطال العمل عيلة واحدة وعاملين شغل حلو مع بعض".

أبطال مسلسل "دون مقابل"



مسلسل "دون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، نسرين طافش، وآخرون من النجوم في وهو من تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد، إنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

آخر أعمال شيماء يونس

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة شيماء يونس في دراما رمضان 2024 بمسلسلي بـ 100 راجل، زوجة واحدة لا تكفي التي تصدرت بسببه تريند موقع "إكس"، فور عرض أولى حلقات العمل، التي لاقت من خلاله ردود أفعال جيدة من قبل الجمهور على السوشيال ميديا، والمسلسل كان بطولة كل من هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، آيتن عامر، فاطمة الصفي، الممثلة ليلى عبد الله، حمد اشكناني، احمد ايراج، نور الغندور، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.