نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر نانسي عجرم للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نانسي عجرم، تريند محرك البحث “جوجل”، بسبب خلافاتها مع وريث الفنان الراحل فريد الأطرش، بعد أن استخدمت حقوق أغنيته أنا وانت ولا حد تالتنا من دون موافقته.

أزمة نانسي عجرم بسبب أغنية فريد الأطرش



قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية أنا وأنت ولا حد تالتنا، خلال أحد الإعلانات الدعائية لإحدى شركات الغذائية دون العودة لأسرة الفنان الراحل فريد الأطرش أو موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ساسيرو.

ما جعل نانسي عجرم، تقع في أزمة وخلافات مع فيصل الأطرش، الوريث الوحيد للفنان الراحل، وقد يصل الأمر إلى مقاضاتها بدفع ملايين الجنيهات.

خلاف نانسي عجرم مع أسرة فريد الأطرش



وكلف فيصل الأطرش، الوريث الوحيد للفنان الراحل ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومقاضاة نانسي عجرم، والجهة المنتجة للإعلان بسبب استخدام أغنية أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا، فى أحد الإعلانات الدعائية لشركة حلوى كبرى دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ساسيرو أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع والميكانيكي وإعادة النشر.

ويذكر أن أسرة فريد الأطرش أصدرت بيان يوضح حقيقة الخلاف مع نانسي عجرم قائلة: يعلن فيصل فريد الأطرش الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش بأن الإعلان المتاح حاليًا بصوت الفنانة نانسي عجرم باستخدام أغنية أنا وأنت ولا حد تالتنا، يعقد المسؤولية الجنائية عن تعد على الحق الأدبي فضلُا على أنه تم دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين ساسيرو أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقي ساسم باعتبارهما من يملكون الحقوق المدنية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر.

وقال بيان أسرة فريد الأطرش كلف مكتبنا بتمثيل الوريث الوحيد في دفع التعدي عن حقوق الفنان فريد الأطرش والتعاون مع ساسيرو وساسم لتحقيق استغلال أوسع لمصنفاته بما لا يمس الحقوق الأدبية عليها، حيث إنها بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في كل حالة على حدة بموجب عقد مكتوب.



تفاصيل خلاف أسرة الفنان الراحل فريد الأطرش مع نانسي عجرم



وعلى صعيد آخر، كشف الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، عن تفاصيل خلاف أسرة الفنان الراحل فريد الأطرش مع نانسي عجرم، موضحا أن موقفها غير قانوني نهائيًا.

وأضاف لطفي خلال تصريحات صحفية: فيصل فؤاد الأطرش وريث الراحل فريد الأطرش كلمني وقالي أنه تفاجأ من انتشار إعلان لمنتج تجاري الذي قامت بغنائه نانسي عجرم، ويجب أن يتم موافقة المؤلف والملحن حتى لو كان في تعديل ببعض الكلمات، لأن المؤلف والملحن بينضموا لجمعية ساسيرو في مصر وبعدها تعطي موافقة وكان عضو الجمعية وقت إنشاؤها المؤلف مرسي جميل عزيز والملحن فريد الأطرش.

وأكد لطفي أن ما حدث مخالفة قانونية واعتداء على حق المؤلف والملحن وبعدها تفاجأ من أقاويل البعض بأن الشركة المنتجة أعطت أذن بذلك ولكنها ليس لها الحق في إعادة النشر، لكن حقها في حالة فقط هو التصرف في التسجيل الصوتي فقط، ولكن نانسي عجرم قامت بتسجيل جديد ولحن جديد، وذلك ما يسمى بإعادة نشر وفيصل فريد الأطرش لم يسبق له يعطي إذن بذلك أو ينازل بهذا الحق في حياته أو بعد وفاته أو وفاة فريد الأطرش.

رد نانسي عجرم على اتهامها بسرقة أغنية فريد الأطرش



وعلى صعيد آخر، أرسل جيجي لامارا مدير أعمال نانسي صورًا لأحد البرامج التليفزيونية أوضح من خلالها تنازل المنتج محسن جابر عن أغنية أنا وانت ولا حد تالتنا لحصول نانسي عجرم على إذن بذلك وقيامها بالغناء، وذلك مقابل مادي حصل عليه الأخير.

وأكد مجدي مرسي جميل عزيز، وريث الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، على أن ما قام به قانوني، قائلًا: الاتفاق على استغلال حقوق الأغنية جرى بالتنسيق بيني وبين المنتج محسن جابر، صاحب حقوق الأغنية.

ورد حسام لطفي، على المسألة بشأن تنازل المنتج محسن جابر لأغنية فريد الأطرش في أحد البرامج التلفزيونية، قائلا: مش من حق محسن جابر يعمل كده، لأن المنتج بينتج شريط غنائي وهو انتحل صفة كاذبة ولازم يحاول يفرق ما بين ملكية التسجيل الصوتي والمصنف نفسه.

وتابع: "الأغنية حق مشترك بين جهتين، الشاعر مرسي جميل عزيز، والملحن فريد الأطرش، ووريث جميل عزيز لديه حق الشاعر، لكونه وريثه الشرعي، ولكن ليس لديه حق الملحن، حتى لو غُيّر لحن الأغنية، فالمصنف مسجل باسم الشاعر والملحن، لذلك وقع في خطأ قانوني، سيستلزم منّا الدفاع عنه، كما أنه كان لا بدّ من إصدار موافقة من الهيئة المنوط بها حقوق الأغنية، وهي جمعية المؤلفين والملحنين، وهو ما لم يقم به".

وأضاف:" مشكلتنا مش مع نانسي عجرم أو بنهاجمها أو ضدها في منتج هو اللي عمل الإعلان وده اللي هنقاضيه قضائيا بتعويض 10 ملايين جنيه على أنه قام بتغيير لحن وكلمات الأغنية لإعلان دون موافقة الورثة ودون موافقة الملحن".