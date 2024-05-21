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أحمد جودة - القاهرة - ضمن الفعاليات الإبداعية للثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية موسيقية في الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 مايو بالمسرح الصغير للعازفين صفاء الجندي (فلوت)، أماني غنيم (تشيللو) وأميرة حامد (هارب) بمشاركة ضيفا الشرف نغماية (بيانو)، ياسر غنيم (فيولينه).

أمسية كلاسيكية للفلوت والتشيللو والهارب فى الأوبرا

أمسية كلاسيكية للفلوت والتشيللو والهارب فى الأوبرا

أمسية كلاسيكية للفلوت والتشيللو والهارب فى الأوبرا

تفاصيل البرنامج

يتضمن البرنامج عدد من أعمال الحقبة الكلاسيكية والرومانسية والقرن العشرين التي وضعها كبار المؤلفين العالميين منهم موتسارت، دفورجاك، جلينكا، دوبلر، اندريس، كاسادو، بياتسولا وأعمال من التراث الفلكلوري لدول " بولندا، المجر، روسيا" بالإضافة إلي أحد المؤلفات اليابانية احتفالًا بمرور ١٥٠ عامًا على التعاون الثقافي الياباني المصري.

معلومات عن العازفين المشاركين

يذكر أن العازفين المشاركين من أساتذة الكونسيرفتوار وأعضاء بأوركسترا القاهرة السيمفونى وأوركسترا أوبرا القاهرة، وسبق وقدموا العديد من الحفلات على مسارح دار الأوبرا .