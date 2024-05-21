نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال تكشف عن موقفها من الزواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة ميمي جمال أمس ضيفة ببرنامج “مع خيري”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر قناة المحور، وكشفت خلال اللقاء، عن موقفها من تجربة الزواج، وسبب ابتعادها عن التمثيل بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، قائلة: "أنا مش صغيرة في السن عشان أفكر في الزواج، مفيش حاجة اسمها ونس أنا عندي ولادي بالدنيا".



سبب ابتعاد ميمي جمال عن الفن

وأكدت ميمي جمال على أنها كانت غير قادرة على العمل لمدة6 سنوات بعد وفاة زوجها، بعد معاناتها من رحيله، مُعلقة:" قعدت 6 سنين بعد وفاة حسن مصطفى، ماكنتش قادرة أشتغل.. ماكنتش قادرة أخرج من الوضع، وأنا كنت قاعدة معاه في البيت السنة اللي بعد موته كنت بقعد في مكان وأجي أبص ملاقيش جنبي حد، وكنت بقوله كل يوم لفترة تصبح على خير".

وتابعت: "حسيت بالفراغ، كان في حاجة معايا مكملاني نص الهوا اللي في صدري راح، في حاجة راحت".



مشاركة ميمي جمال بفيلم وفيها إيه يعني



وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة ميمي جمال بفيلم وفيها إيه يعني بطولة غادة عادل وماجد الكدواني، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ومن إنتاج أحمد الجنايني.



معلومات عن ميمي جمال



ولدت الفنانة ميمى جمال من أب مصري وأم يونانية، واسمها الحقيقي أمينة مصطفى جمال، وتعد من أقدم فنانات الوسط الفني، حيث بدأت مسيرتها الفنيوة فى عمر 9 سنوات.

وكان أول ظهور لها خلال فيلم المستهترة، ومن بعدها بدأت أنطلاقتها الفنية التي تزيد عن 67 عامًا من العطاء الفني بلا توقف، وقدمت ما يزيد عن 490 عملًا فنيًا بين الدراما والسينما.



أعمال ميمى جمال

ومن أبرز أعمال ميمى جمال، "أقوى من الحب، البعض يذهب للمأزون مرتين، شيء من الحب، لف ودوران، وفى الدراما التليفزيونية "أهلا بالسكان، ساكن قصادى، كيد النسا، الباطنية، عائلة الحاج متولى.

زواج ميمى جمال



تزوجت الفنانة ميمى جمال من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبت ابنتين، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015، وقررت بعدها اعتزال التمثيل حزنا على فراق زوجها.





وغابت الفنانة ميمى جمال عن المشاركة في الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا منذ مشاركتها في فيلم لف ودوران مع النجم أحمد حلمى والذي تم عرضه عام 2016.



وقررت ميمى جمال العودة إلى التمثيل من جديد في عام 2021، وبشكل مكثف حيث شاركت في أكثر من عمل تم عرضه، ليكون 2021 عام العودة بالنسبة لميمى جمال بعد غياب سنوات.

آخر أعمال ميمى جمال



والجدير بالذكر آخر أعمال ميمي جمال مسلسل وبقينا اتنين، المكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين.

ومسلسل الحشاشين، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.