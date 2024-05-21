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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة "ولاد موت" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان عمر كمال لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ولاد موت"، حيث شارك جمهوره بصورة تجمعه بالمطربان حمو بيكا وحسن شاكوش، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهروا في كواليس تصوير الكليب وهم يحملون الشوم، ولم يتم الكشف موعد طرحه، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "كل واحد كان سبب في أذية ولاد موت هيدفع التمن".
آخر أعمال عمر كمال
والجدير بالذكر آخر أعمال عمر كمال أغنية أنا في بلد عضمة، غناء حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.
كلمات الأغنية
وجاءت كلمات الأغنية على كالتالي: الشماتين مستغربين إني بخير لسه
من الحب اوعي بس فرجوعي
اندهشوا من الصدمة
اسند بلد ولا 100 بلد يا زميلي تسندني
اخوك اسد بس الحسد هو اللي رقدني
رب العباد جالي في الميعاد أو اني ويساعدني
وعشان ضميري وراني خيري
وبفضله زودني
قلبي اللي كان طيب زمان اصبح خلاص جاحد
في شدتي فين صحبتي مالقيتش ولا واحد
أنا مش هكون طيب حنون على الكل هتجاحد
غوروا بقى
انتوا الكلام وياكو علشان
ما تفوقوا من اوهامكم بقى
فكيت خلاص حبل المشنقة
وارتحت منكم
خدوا جنب أنا خدت إيه غير وجع القلب
صنتكو بعتوني من غير ذنب
دة انا لو مربي بدلكم كلب هينفع عنكم
العمر راح في اسى وجراح وعاشرت ناس ظالمة
الشعر شاب فين الشباب
ابنك كبير ياما
ادعيلي اغمض يوم في ليلي انا بهدا من كلمة
تعبان بموت ومن الضغوط بقيت في عيني ظلمة
شكرًا يا أمي علشان في همي انتي اللي شايلاني