نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة "ولاد موت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان عمر كمال لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ولاد موت"، حيث شارك جمهوره بصورة تجمعه بالمطربان حمو بيكا وحسن شاكوش، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهروا في كواليس تصوير الكليب وهم يحملون الشوم، ولم يتم الكشف موعد طرحه، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "كل واحد كان سبب في أذية ولاد موت هيدفع التمن".



آخر أعمال عمر كمال

والجدير بالذكر آخر أعمال عمر كمال أغنية أنا في بلد عضمة، غناء حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات الأغنية

وجاءت كلمات الأغنية على كالتالي: الشماتين مستغربين إني بخير لسه

من الحب اوعي بس فرجوعي

اندهشوا من الصدمة

اسند بلد ولا 100 بلد يا زميلي تسندني

اخوك اسد بس الحسد هو اللي رقدني

رب العباد جالي في الميعاد أو اني ويساعدني

وعشان ضميري وراني خيري

وبفضله زودني

قلبي اللي كان طيب زمان اصبح خلاص جاحد

في شدتي فين صحبتي مالقيتش ولا واحد

أنا مش هكون طيب حنون على الكل هتجاحد

غوروا بقى

انتوا الكلام وياكو علشان

ما تفوقوا من اوهامكم بقى

فكيت خلاص حبل المشنقة

وارتحت منكم

خدوا جنب أنا خدت إيه غير وجع القلب

صنتكو بعتوني من غير ذنب

دة انا لو مربي بدلكم كلب هينفع عنكم

العمر راح في اسى وجراح وعاشرت ناس ظالمة

الشعر شاب فين الشباب

ابنك كبير ياما

ادعيلي اغمض يوم في ليلي انا بهدا من كلمة

تعبان بموت ومن الضغوط بقيت في عيني ظلمة

شكرًا يا أمي علشان في همي انتي اللي شايلاني