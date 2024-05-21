نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبدالغفور تريند جوجل.. فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تأييد محكمة جنح أكتوبر، حكم حبس الشخص المتسبب في وفاته، وإصابة زوجته لمدة 3 سنوات، في حادث السير الذي تعرضا له بمدينة الشيخ زايد.





وفاة الفنان أشرف عبدالغفور





وكان قد رحل عن عالمنا، يوم 3 ديسمبر الماضي، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث،تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

فقد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.





كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وجاري تجهيز تصريحات دفن جثمان النجم الراحل أشرف عبد الغفور.

آخر أعمال أشرف عبدالغفور قبل وفاته





وكان آخر اعمال ظهور للفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور على الشاشة هو مسلسل" رشيد "،الذي عرض في موسم دراما رمضان2023، ومكون من15 حلقة.





تفاصيل مسلسل رشيد





يتكون مسلسل "رشيد" من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب ريهام عبدالغفور، كوكبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر مثل: محمد ممدوح،وسيد رجب، وصلاح عبدالله، وخالد كمال، وهالة صدقي، وتامر نبيل، وحسن مالك، ومحسن منصور، والمسلسل من إخراج مي ممدوح،وتأليف وسام صبري

تدور قصة مسلسل رمضان الجديد "رشيد" حول تعرض ممدوح لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقربأصدقائه وتزداد الأحداث تعقيدا بعد اتهامه في قضية قتل، ليجد نفسه في موقف بالغ الصعوبة.