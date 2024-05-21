لهذا السبب.. نانسي عجرم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تورطت في خلافات مع وريث الفنان السوري الراحل فريد الأطرش، بسبب إعلان جديد روجت فيه لإحدى شركات "الآيس كريم"، استخدمت حقوق أغنيته الشهيرة "أنا وانت ولا حد تالتنا"، من دون موافقته، قرر فيصل فؤاد الأطرش مقاضاة صاحبة "آه ونص"، وطلب من ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بصفته الوريث الوحيد للراحل فريد الأطرش.

نانسي عجرم تتورط في خلافات مع وريث فريد الأطرش

وأصدر فيصل بيانًا يدافع فيه عن حقوقه جاء فيه: "يعلن فيصل فريد الأطرش الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش أن الإعلان المتاح حاليًا بصوت الفنانة نانسي عجرم باستخدام أغنية (أنا وانت ولا حد تالتنا) يعقد المسؤولية الجنائية عن تعدٍ على الحق الأدبي، فضلًا على أنه جرى من دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين (ساسيرو) أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقى (ساسم) بوصفهما تملكان الحقوق المدنية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي، وإعادة النشر.. بما أنني الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، فُوجئت باستغلال أغنية عمّي في إعلانٍ تجاري، من دون حق، إذ لم يجرِ التواصل أو التفاوض معي، وحينما استفسرت من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية المنوط بها إعطاء حقوق الاستغلال للمصنفات الفنية المسجلة لديها، أخبروني بأنهم لم يعطوا تصريحًا للفنانة نانسي عجرم أو الشركة المعلنة؛ لذلك مارست حقي القانوني بالاتفاق مع الجمعية".

وريث فريد الأطرش يطالب بتعويض مادي

وقال الدكتور حسام لطفي، محامي وريث فريد الأطرش، والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين: "إن ما حدث هو جريمة مكتملة الأركان، وذلك حسب القانون 82 لعام 2002، الذي ينصّ على الحبس والغرامة لكلّ من يعتدي على حقوق الغير من دون إذنٍ، ويحق لصاحب الحق أن يطالب بتعويض مادي يصل لـ5 ملايين جنيه مصري لصالح المؤلف والملحن.. من أجل الحصول على حقوق استغلال مصنف فني، لا بد من أخذ موافقة الشاعر والملحن، وفي حال أن توفاهما الله يكون الحق لورثتهما في إعطاء التصريح، وعقب الحصول على موافقتهما، لا بدّ من استصدار إذن من الهيئة المنوط بها الحفاظ على حقوق تلك المصنفات، وفي حالة أغنية (أنا وانت وبس) هناك مكتب (ساسم) في بيروت، وجمعية المؤلفين والملحنين في مصر، والجهتان لم تصدرا أي تصريحٍ من أجل استغلال الأغنية"، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

تفاصيل اغنية "أنا وأنت وبس"

والجدير بالذكر ان اغنية "أنا وأنت وبس" قدمها الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بمشاركة الفنانة المصرية الراحلة هند رستم، في فيلم "الخروج من الجنة"، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، وعُرضت عام 1967، ومن إخراج محمود ذو الفقار.