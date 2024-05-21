نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر أشرف عبدالغفور التريند.. تعرف على أعماله في الدراما والمسرح والسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تأييد محكمة جنح أكتوبر، حكم حبس الشخص المتسبب في وفاته، وإصابة زوجته لمدة 3 سنوات، في حادث السير الذي تعرضا له بمدينة الشيخ زايد.





ويرصد لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال أشرف عبدالغفور في الدراما والسينما والمسرح

أعمال أشرف عبد الغفور في الدراما

قدم أشرف عبد الغفور العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة، منها:

- مسلسل عمر بن عبد العزيز: بدور الوليد بن عبد الملك، (مع نور الشريف، عمر الحريري، سيد زيان، هالة فاخر، عبد الرحمن أبو زهرة،رشوان توفيق، سناء شافع، أمينة رزق، عبير الشرقاوي، محمد رياض، مديحة حمدي، مصطفى متولي، سوسن بدر، عبد الحفيظ التطاوي،نبيل الدسوقي، وجدي العربي، يسري مصطفى).

- مسلسل مفتش المباحث: (مع صلاح ذو الفقار، ليلي طاهر، شيرين، حسن حسني، رجاء حسين، محمود التوني، سعاد حسين).

- مسلسل صعاليك ولكن شعراء، (مع محمود مسعود، أحمد ماهر، ليلى حمادة).

- مسلسل ابن تيمية، (مع عبد الله غيث، حمدي غيث، توفيق الدقن).

- مسلسل الوهم والحقيقة، (مع صلاح ذو الفقار، زيزي البدراوي، محمد وفيق، حسن حسني، زوزو نبيل، إحسان القلعاوي، طارق النهري).

- مسلسل داليا المصرية: (مع صلاح ذو الفقار، مديحة سالم، حسن يوسف، ممدوح عبد العليم، صلاح نظمي، نبيل الدسوقي، ساميسرحان، أحمد خميس، أمل إبراهيم، نادية شمس الدين، جميل برسوم).

- مسلسل هارون الرشيد، (مع نور الشريف، عبلة كامل، محمود الجندي، رشوان توفيق، منى عبد الغني، هدى سلطان، عبير الشرقاوي،محمد رياض، مديحة حمدي، مصطفى متولي، وجدي العربي، أسامة عباس، يسري مصطفى، وفاء سالم، مصطفى الدمرداش، عبد العزيزمخيون، خليل مرسي).

- مسلسل يتربى في عزو، (مع يحيى الفخراني - سامح الصريطي - نهال عنبر - كريمة مختار - رانيا فريد شوقي - انتصار - مها أبوعوف).

- مسلسل حبيب الروح، (مع سهير رمزي - مصطفى فهمي).

- مسلسل حضرة المتهم أبي، (مع نور الشريف -معالي زايد - سمير صبري - زيزي البدراوي).

- المسلسل الإذاعي الإمام مسلم، (المؤلف د: وليد برهام -المخرج: محمود محجوب).

بالإضافة إلى تقديمه عددا من السهرات التليفزيونية ومن بينها «المواجهة» التي نال عنها جائزة أولى.

وفاز أشرف عبد الغفور بمنصب نقيب الممثلين بفارق أصوات كبير وصل إلى 500 صوت تقريبا لصالحه عام 2011.





أعمال أشرف عبد الغفور في السينما





وفي السينما، شارك أشرف عبد الغفور في عدد من الأفلام السينمائية، منها:

الشيطان: عام 1969 للمخرج محمد سلمان وقصة وسيناريو وحوار أحمد ثروت.





رجال في المصيدة عام 1971 إخراج محمود فريد وسيناريو وحوار محمد إسماعيل رضوان عن قصة ليسري الإبياري.





بلا رحمة سنة 1971 إخراج نيازي مصطفى تأليف رؤوف حلمي قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب.

دعوة للحياة سنة 1972 إخراج وتأليف مدحت بكير.

صوت الحب عام 1973 من إخراج حلمي رفلة وقصة وسيناريو وحوار عدلي المولد المحامي.

الشوارع الخلفية عام 1974 للمخرج كمال عطية وسيناريو وحوار عبد المجيد أبو زيد عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي.

لا شيء يهم عام 1975 إخراج حسين كمال والسيناريو والحوار لممدوح الليثي عن قصة الكاتب إحسان عبد القدوس.

أعمال أشرف عبد الغفور في المسرح

شهد المسرح أولى خطوات الفنان أشرف عبد الغفور الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية «جلفدان هانم»، وآخر أعمالهالمسرحية دور «جلوستر» في مسرحية «الملك لير» عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة الدكتورة فاطمةموسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.







