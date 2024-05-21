نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. أعمال جمعت بين أشرف عبدالغفور وابنته ريهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تأييد محكمة جنح أكتوبر، حكم حبس الشخص المتسبب في وفاته، وإصابة زوجته لمدة 3 سنوات، في حادث السير الذي تعرضا له بمدينة الشيخ زايد.





ويرصد لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال اجتمع فيها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور مع ابنته ريهام





بنت من شبرا

تقابل أشرف عبدالغفور مع ابنته في مسلسل بنت من شبرا، من بطولة ليلى علوي، طارق لطفي، شويكار، وعزت أبو عوف، والذي عُرض في 2004، ومن تأليف فتحي غانم وإخراج جمال عبدالحميد.

فارس بلا جواد

قبل أن تشارك ريهام مع والدها في مسلسل فارس بلا جواد، من بطولة محمد صبحي، والعمل من إنتاج 2002، وشارك به جميل راتب، سيمون، هناء الشوربجي، ومن تأليف محمد صبحي وإخراج أحمد بدر الدين.

الملك لير

كما اجتمعا بعدها على خشبة المسرح مع يحيى الفخراني بمسرحية الملك لير في 2001، وضم العمل أحمد سلامة، أحمد عبدالحليم، وسلوى محمد علي، ومن تأليف فاطمة موسى، وإخراج أحمد عبدالحليم.

مسلسل زيزينيا

وسبق واجتمع أشرف وريهام في أكثر من عمل، منها الجزء الثاني من مسلسل زيزينيا بعنوان الليل والفنار، وكان ذلك في بداية مسيرة ريهام عبدالغفور الفنية، والعمل من بطولة يحيى الفخراني، هالة صدقي، فردوس عبدالحميد، وهدى سلطان، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج جمال عبدالحميد.

شرخ في جدار العمر

ثم شاركا سويًا بمسلسل شرخ في جدار العمر، وضم العمل يوسف شعبان، هادي الجيار، ومنى حسين، ومن تأليف طارق ريحان، وإخراج إلهام دراز.

شيخ العرب همام

وظهر الراحل ضيف شرف في مسلسل شيخ العرب همام من بطولة يحيى الفخراني وصابرين وريهام عبدالغفور، والعمل من إنتاج 2010، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسني صالح.

عجائب القصص في القرآن

واشترك أشرف عبدالغفور وابنته في المسلسل الديني عجائب القصص في القرآن والذي عرض في 2014، وضم نخبة من النجوم منهم يحيى الفخراني، ماجد الكدواني، طارق لطفي، وأحمد راتب، والعمل من تأليف محمد بهجت وإخراج مصطفى الفرماوي.





رشيد

ويعد آخر عمل جمع بين ريهام عبدالغفور ووالدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور هو مسلسل "رشيد "يتكون مسلسل "رشيد" من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب ريهام عبدالغفور، كوكبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر مثل: محمد ممدوح،وسيد رجب، وصلاح عبدالله، وخالد كمال، وهالة صدقي، وتامر نبيل، وحسن مالك، ومحسن منصور، والمسلسل من إخراج مي ممدوح،وتأليف وسام صبري