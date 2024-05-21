نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند وحقوق الملكية.. تعرف على أغنية إعلان نانسي عجرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تورطت في خلافات مع وريث الفنان السوري الراحل فريد الأطرش، بسبب إعلان جديد روجت فيه لإحدى شركات "الآيس كريم"، استخدمت حقوق أغنيته الشهيرة "أنا وانت ولا حد تالتنا"، من دون موافقته، قرر فيصل فؤاد الأطرش مقاضاة صاحبة "آه ونص"، وطلب من ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بصفته الوريث الوحيد للراحل فريد الأطرش.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل اغنيه اعلان نانسي عجرم..

تفاصيل أغنيه إعلان نانسي عجرم

أغنية "أنا وأنت وبس" قدمها الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بمشاركة الفنانة المصرية الراحلة هند رستم، في فيلم "الخروج من الجنة"، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، وعُرضت عام 1967، ومن إخراج محمود ذو الفقار.

حقوق ملكية أغنية "أنا وأنت وبس"

وسبق، وكشف جيجي لامار مدير أعمال الفنانة نانسى عجرم فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن ما نُسب إلى النجمة نانسى عجرم وسرقتها لأغنية " أنا وأنت وبس “ للفنان القدير الراحل فريد الأطرش ” أنا عندما أعلم عن لحن منسوب لشخص آخر بطلب بتصريح ما يؤكد ملكية استخدامنا هذا اللحن، ونحن نعتز بالغناء بإسم فريد الأطرش وتاريخه و المشكلة مع شركة الإنتاج وكان ليس من الضرور أن يذكر إسم نانسي عجرم أو توجيه إتهامات لها بالسرقة فهذه مشكلة بين الإنتاج والأسرة ليس لنا علاقة.

كلمات أغنية "أنا وأنت وبس"

انا وانت وبس

انا وانت ولاحد ثالثنا انا وانت وبس

انا وانت وبس

ياحلاوتنا انا وانت وبس

الهوى خاذنا ومشــــينا مشـــينا وبعدنا

نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا

ونعيش م الجمعة سبعة ايام زادنا وزوادنا غرام في غرام

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا

انا وانت وبس لوحدينا طول مااحنا بعيد عن بعضينا

مرجحنا ياشوق قوي مرجحنا مرجحنا ياشوق

على قدر ماتقدر طوحنا طوحنا يا شوق عند القمرة

وابني لنا هناك أوضة وشباك عند القمرة

وف عزالنور افرح يا سرور عند القمرة

لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم

واحلو يا ليل احلو يا فرحي اوصل للجو

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا

وانا وانت وبس

