نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر بن أفليك تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم بن أفليك تريند مؤشر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب انتشار شائعة انفصاله عن جينيفر لوبيز.

حقيقة انفصال بن أفليك عن زوجته جينيفر لوبيز



بدأت القصة باحتفال جينيفر لوبيز أمس بالعرض الخاص لفيلمها "Atlas"، وظهرت على السجادة الحمراء بمفردها في غياب بن أفليك، مما زاد من حيرة وتساؤلات الجمهور عن سبب الغياب، وبدأ الحديث عن وجود خلافات بينهما، وقالت مصادر مقربة منهما أن اختلافات في وجهات النظر تسببت في وجود توتر في علاقتهما.

وظهر يوم 19 مايو، بن أفليك وجينيفر لوبيز، حيث التقطهما كاميرات الصحافة في كاليفورنيا، أثناء خروجهما من أحد الأمان وكانا داخل سيارتهما التي قادها "أفليك".

وشوهدا مؤخرا يتنزهان معا، وظهر بن أفليك يرتدي خاتم الزواج، وهو الذي كان ظهر بدونه في الفترة الماضية، كما ظهرت أيضا جينيفر لوبيز ترتدي خاتم زواجهما.

قصة بن أفليك وجينيفر لوبيز

الجدير بالذكر أن علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك تعود إلى عام 2002، أثناء فترة تصوير فيلم "Gigli" الذي شاركا في بطولته، وبعد علاقة عاطفية تقدم أفليك لها بطلب الزواج في نفس السنة.