نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع عرضه في مهرجان كان السينمائي.. التفاصيل الكاملة للفيلم المصري "شرق 12" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهي منذ قليل العرض العالمي الأول للفيلم المصري "شرق 12" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 77 ضمن عروض نصف شهر المخرجين بحضور صناع العمل.

وحضر العرض كلا من المخرجة والمؤلفة هالة القوصي ومدير التصوير عبدالسلام موسى، والفنانة منحة البطراوي عمر رزيق وفايزة شامة.

تفاصيل فيلم "شرق 12":

الفيلم يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وقد جاء تكوين البوستر وألوانه معبرين عن تلك الحالة، وهو من تصميم هالة القوصي، وتنفيذ علياء صلاح الدين ومحمد بدر.

ويلعب بطولة الفيلم منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع.

فيلم شرق 12

فريق عمل فيلم "شرق 12":

الفيلم تأليف وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي وأنتجته شركة فريزا وسيريوس فيلم (هولندا) بالتعاون مع نقطة للإنتاج الفني (مصر) بدعم من دي فيربيلدنج (الخيال) -وهي جائزة ممنوحة من قبل صندوق موندريان وصندوق الفيلم الهولندي- وألوان سي أي سي وفوندز ٢١

فيلم شرق 12

وصندوق أمستردام للفنون ومؤسسة الدوحة للأفلام، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، تصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم هوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولفس هالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.

الفيلم ناطق بالعامية المصرية وتم تصويره في ٢٢ يوم في القاهرة والقصير عام ٢٠٢٢.

كما تم تصوير الفيلم على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات وتم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما وتم مسحه رقميا في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي كما تمت أعمال الصوت النهائية في ستوديو دولبي أتموس في مدينة الإنتاج الإعلامي.