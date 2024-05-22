نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض " مفترق طرق " قريبا.. تعرف على أبطاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة شاهد البوستر الرسمي لمسلسل “ مفترق طرق” للنجمة هند صبري والنجم إياد نصار ومن المقرر عرضه قريبا

مسلسل “ مفترق طرق” من إخراج أحمد خالد موسي ومن بطولة إياد نصار، هند صبري، جومانا مراد، ماجد المصري وغيرهم

وتنتظر هند صبري عرض الموسم الثاني من مسلسلها “البحث عن علا” عبر Netflix، وانضم إلى المسلسل في هذا الموسم الفنان ظافر العابدين، ويشارك هما في بطولته كل من سوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، المعروف بلعبه دور شقيق علا في مسلسل عايزة أتجوز.

وتدور أحداث الجزء الثاني من البحث عن علا، حول علا التي تجد نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد.