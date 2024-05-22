نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. الأزمة تشتعل بين نهاد أبو قمصان وفدوى مواهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثارت المخرجة فدوى مواهب الجدل حول مناقشتها لحرمانية ارتداء الأطفال الهوت شورت والبيجاما أمام آبائهم وأمهاتهم مما أثار غضب الكثير من الأهالي.



وتقدمت المحامية نهاد أبو قمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ببلاغ لـ النائب العام، ضد فدوى مواهب، بعد حديثها عن عدم حرمانية جلوس البنت أمام والدتها بالهوت شورت أو البيجامة.

وقالت نهاد أبو قمصان، في مقطع فيديو لها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب:" بلاغ للنائب العام في المدعوة فدوى مواهب، دي واحدة منتحلة صفة مدرسة أو داعية على حسب معلوماتي مخرجة بتاعة كليبات سابقة، بتتهم بكل الآباء والأمهات المصريين بالانحرافات الجنسية ومرض غرام الأطفال الذي قد يعرض الفتايات المراهقات إلى التحرش أو الاغتصاب من الأم أو الأب داخل الأسرة".

وأضافت:" معرفش بتدي دروس فين ولكن بتذيعها على الهواء ودي حزمة من جرائم تقنية المعلومات، بتقول للبنات الصغيرة والمراهقات مينفعش بيجاما بـ شورت في البيت قدام بابا وماما في عز الحر ده وتخفيف الأحمال".

وتابعت:" الحقيقة الشرح اللي بتقوله بيرجع لفكرة العورة وتحميل البنت الصغيرة عبئ الجسد ولازم تحمي ده حتى من أبوها وأمها، مفترض أنها بتزرع في دماغ البنات الصغيرة أنها ممكن تلبس ييجاما بـ شورت اللي أمها جايباه ليها في البيت أو زي ما بتقول عليه هوت شورت باعتبارها بتدرس خواجتي، أن أبوها منحرف جنسيًا وممكن يبص ليها، وأن أبوها وأمها ممكن يستثاروا بـ أفخاد البنت الصغيرة".

وأشارت:" ده بيخلي البنات الصغيرة تسأل سؤال، إذا كانت مش هتقعد قدام بابا وماما بالبيجاما الصيفي اللي جابوها لها، ماذا لو أب مصري فتح بابا الأوضة بالليل علشان يتطمن على بنته المفروض البنت في اللحظة دي تتخيل أن أبوها داخل يغتصبها وأن أفخادها أثارته أوي؟ أو الأم الطبيعي تدخل أوضة البنت تغطيها وتطمن عليها أو تساعدها مساعدة طبية، المفروض تلبس إيه؟ يعني اللي يدخل عليها تصرخ في وشه يا أكيد ده يا شاذ يا مريض؟".

وواصلت:" قعدنا سنين نحارب فكرة التحرش الجنسي في الشوارع وفكرة لوم الضحية أنها لابسة قصير أو طويل وأن اللي بيتحرش مجرم ودماغه بايظة، وحصل تتطور تشريعي والتحرش وصل عقابه لـ 7 سنين سجن".



واختتمت:" فإحنا بنعلم البنات الصغيرة أن أبوها وأمها ممكن يبصوا لها ومينفعش يلبسوا هوت شورت، إحنا قدام حزمة من الجرائم وده كلام في منتهى الخطورة على البنات والأجيال اللي جاية".